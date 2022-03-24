Севастополь, , 13:16 — REGNUM После введения антироссийских экономических санкций предприниматели из Севастополя готовы заменить европейские бренды одежды. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Севастопольские предприятия смогли пережить кризисные времена и сохранить рабочие места во время пандемии, благодаря региональным мерам поддержки.

На них шьют одежду для всей семьи, а также фирменные дизайнерские вещи, которые покупаются по всей России и в основном реализуются через онлайн-магазин.

При этом предприниматели уже сменили турецкий трикотаж на российский и пользуются китайским оборудованием, что дает им уверенность в завтрашнем дне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несмотря на антироссийские санкции, офтальмологический центр «Оптимед» в Стерлитамаке продолжит свою работу.