* Талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 13:15 — REGNUM Завершилось заседание кабинета министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под председательством муллы Хайбатуллы в Кандагаре. Мулла Хайбатулла Ахундзада объявил о результатах заседания, включая представление конкретных рекомендаций по более эффективному применению шариата в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

На этой встрече мулла Хайбатулла представил различным органам конкретные религиозные принципы, которые следует регулярно внедрять в обществе.

«Если бы я мог, я бы установил зарплату для каждого афганца», — сказал мулла Хайбатулла.

Он также подчеркнул, что власти должны приложить усилия для сбора десятины и закята.

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Кроме того, мулле Барадару поручено привлечь внутренние и иностранные инвестиции, а Абдул Саламу Ханафи — решить административные и финансовые вопросы государственных ведомств.

На заседании также было принято решение о лечении наркозависимых и воспрепятствовании торговле наркотиками в стране.