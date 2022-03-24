Москва, 24 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Предприниматели, ведущие бизнес в Арктической зоне, смогут получить грант размером 1 млн рублей. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Правительство дополнительно окажется помощь молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет. Они смогут получить на создание или развитие собственного дела грант от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. И до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне», — заявил Мишустин.

Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами, подчеркнул он.