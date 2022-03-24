Париж, , 13:14 — REGNUM Пресс-секретарь посольства России во Франции заявил, что украинские силовики убивают мирных жителей, передает BFM TV.

Здание посольства России во Франции Fred Romero

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«Есть жертвы среди гражданского населения. Но в чем причина? Это украинские боевики нападают на мирных жителей и используют их как живой щит», — заявил Александр Макогонов, пресс-секретарь посольства России во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Брюссель, где он должен принять участие в саммите НАТО, Европейского союза, а также G7.

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