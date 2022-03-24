Москва, , 13:13 — REGNUM Росси следит за пусками ракет, которые происходят на территории Корейского полуострова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наши военные, разумеется, отслеживают такие пуски. Мы самым внимательным образом наблюдаем. Очень важно, чтобы этот регион не превращался в еще один регион, где растет напряженность», — сказал Песков.

Он отметил, что сегодня важно избегать «любых действий», которые могут привести к такой напряжённости.