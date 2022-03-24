Лондон, 24 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Английским футбольным клубам запретили подписывать контракты с игроками из чемпионатов России и Украины. Об этом 24 марта сообщает The Times.

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По информации источника, это решение принято, чтобы сохранить целостность чемпионата.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам чемпионата России в одностороннем порядке приостановить действие контрактов со своими клубами до завершения сезона 2021/22.

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