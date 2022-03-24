Москва, , 13:10 — REGNUM В России работодатели пытаются не допустить массовых сокращений сотрудников. Об этом 24 марта сообщил президент онлайн платформы по поиску работы «SuperJob» Алексей Захаров на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рынок труда Permkrai.ru

«Сейчас ситуация с работодателями такая, что все работодатели говорят: мы будем до последнего держать людей. Мы будем до последнего выплачивать зарплаты, но ни при каких условиях мы не хотим никого увольнять», — сказал Захаров.

По его словам, связано это с тем, что в период пандемии работодатели уже избавились от сотрудников, без которых организации могли продолжать полноценно функционировать. Сейчас проводить сокращения без ущерба для работы попросту не представляется возможным.

«Никакого кадрового жирка, лишних людей нет. Понятно, что какие-то компании, которые столкнулись с полной невозможностью работать сейчас и не видят возможности продолжить её в ближайшем будущем будут сокращать людей», — отметил глава «SuperJob».

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: ситуация на рынке труда в России остается стабильной

Читайте развитие сюжета: Глава «SuperJob» оценил риски миграции IT-специалистов из России