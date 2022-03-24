Москва, , 13:08 — REGNUM Нефть вернулась к росту на торгах 23 марта, прибавив порядка 3% по итогам дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть Schmucki

«Сегодня, 24 марта нефть Brent сохраняет восходящий уклон, ранее отметив двухнедельные максимумы в районе $119,70. После чего слегка отступила, но в целом продолжает двигаться в направлении ближайшей цели на $120.

Черное золото подорожало за компанию с природным газом, который взлетел на 20% в Европе после заявления Владимира Путина о том, что теперь Россия будет производить расчеты за свой газ в рублях с недружественными странами, в список которых попали 27 стран Евросоюза.

Подъем нефтяных цен также ускорился после выхода отчета минэнерго США, который отразил улучшения по всем фронтам.

Запасы сырой нефти сократились на 2,5 млн баррелей, а объема бензина и дистиллятов в хранилищах упали на 2,95 млн и 2,07 млн баррелей соответственно.

Нефть Brent располагает потенциалом дальнейшего укрепления в контексте грядущего экстренного саммита НАТО, в рамках которого страны-участницы с большой долей вероятности согласуют новые санкции в отношении России.

Новые санкции в свою очередь усилят волнения по поводу перебоев в поставках энергоресурсов. Также будет обсуждаться вопрос снижения зависимости Европы от российского газа на саммите ЕС.

Так, уже в ближайшее время котировки нефти вполне могут прорвать барьер $120 и направиться к следующей промежуточной цели в районе $124 на пути к многолетним пикам, отмеченным за пределами уровня $130 ранее в этом месяце.

В случае отката ближайшая поддержка ожидается в области $110, где расположена восходящая 20-дневная скользящая средняя», — пояснил эксперт.

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