Москва, 24 марта 2022, 13:08 — REGNUM Нефть вернулась к росту на торгах 23 марта, прибавив порядка 3% по итогам дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть
Нефть
Schmucki
«Сегодня, 24 марта нефть Brent сохраняет восходящий уклон, ранее отметив двухнедельные максимумы в районе $119,70. После чего слегка отступила, но в целом продолжает двигаться в направлении ближайшей цели на $120.
Черное золото подорожало за компанию с природным газом, который взлетел на 20% в Европе после заявления Владимира Путина о том, что теперь Россия будет производить расчеты за свой газ в рублях с недружественными странами, в список которых попали 27 стран Евросоюза.
Подъем нефтяных цен также ускорился после выхода отчета минэнерго США, который отразил улучшения по всем фронтам.
Запасы сырой нефти сократились на 2,5 млн баррелей, а объема бензина и дистиллятов в хранилищах упали на 2,95 млн и 2,07 млн баррелей соответственно.
Нефть Brent располагает потенциалом дальнейшего укрепления в контексте грядущего экстренного саммита НАТО, в рамках которого страны-участницы с большой долей вероятности согласуют новые санкции в отношении России.
Новые санкции в свою очередь усилят волнения по поводу перебоев в поставках энергоресурсов. Также будет обсуждаться вопрос снижения зависимости Европы от российского газа на саммите ЕС.
Так, уже в ближайшее время котировки нефти вполне могут прорвать барьер $120 и направиться к следующей промежуточной цели в районе $124 на пути к многолетним пикам, отмеченным за пределами уровня $130 ранее в этом месяце.
В случае отката ближайшая поддержка ожидается в области $110, где расположена восходящая 20-дневная скользящая средняя», — пояснил эксперт.

Читайте также: Для продолжения ралли нефти до $130 сложились благоприятные условия