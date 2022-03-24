Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM На Среднем Урале продолжает снижаться уровень заболеваемости туберкулезом. В 2022 году он достиг исторического минимума. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Туберкулёз лёгких на флюорограмме органов грудной клетки James Heilman, MD

Распространенность туберкулеза в регионе по сравнению с 2020 годом снизилась на 12,7%. Заболеваемость сократилась на 4,8%. Ее показатель составил 49,2 случая на 100 тысяч человек. Произошло и снижение уровня смертности. На 100 тысяч человек приходится 7,2 летальных исхода.

По словам главного врача Свердловского противотуберкулезного диспансера Ирины Лихачевой, снижению уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза способствовал масочный режим. Она отметила, что туберкулез, как и COVID-19 является инфекционным заболеванием и передается воздушно-капельным путем.