Кызыл, , 13:07 — REGNUM Показатель средней ожидаемой продолжительности жизни в Туве в 2021 году вырос на 0,6 года и достиг 66,88. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Пожилые люди зимой

В рейтинге регионов России республика поднялась на пять пунктов, обогнав Иркутскую, Амурскую и Еврейскую области, Забайкалье и Чукотку. При этом отмечается, что плановый показатель был намечен на уровне 64,81 года.

«Максимальное значение показателя ожидаемой продолжительности жизни был зарегистрирован в 2019 году на уровне 67,6 лет, однако достигнутые позитивные результаты откинуты назад в период распространения COVID-19», — добавили в ведомстве.

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