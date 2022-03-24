Москва, , 13:06 — REGNUM Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс работал на общественных началах, и реакция на его увольнение со стороны российского лидера Владимира Путина была спокойной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Анатолий Чубайс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да вряд ли [Путин] как-то отреагировал. Ну, уволился и уволился. Не забывайте, он же не был, что называется, регулярным сотрудником, он был на общественных началах», — сказал Песков.

Он выразил удивление тем фактом, что сотрудников СМИ так интересует история с увольнением Чубайса: «Из Администрации президента ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм».