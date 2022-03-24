Сеул, 24 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Специальный представителей Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 24 марта телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе переговоров представители двух стран осудили ракетный пуск КНДР, акцентировав внимание на том, что он нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН и мораторий на проведение запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Стороны сошлись во мнении относительно того, что пуск представляет угрозу не только для Корейского полуострова, но и для международного сообщества в целом, а также призвали Пхеньян прекратить дальнейшую эскалацию напряженности.

В тот же день Но Гю Док провел телефонные переговоры с директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.