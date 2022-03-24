Ставрополь, 24 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержаны следователь МВД и адвокат. В зависимости от роли каждого их подозревают в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело, сообщили 24 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Как стало известно, следователь отделения полиции в городе Ставрополе и адвокат предложили уйти от уголовной ответственности участнику ДТП, в результате которого пострадал человек. За невозбуждение в отношении него уголовного дела сотрудник следствия в декабре 2021 года потребовал 500 тыс. рублей. Адвокат выступал в качестве посредника. При передаче им денежных средств полицейскому 11 февраля 2022 года оба были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

В настоящее время ведется сбор доказательств, следствие продолжается. В случае установления вины сотрудника МВД его уволят из органов, а его непосредственные руководители также понесут ответственность.