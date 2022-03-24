Доха, 24 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Министерство торговли и промышленности Катара опубликовало список товаров, подлежащих продаже со скидкой в течение месяца Рамадан (со 2 апреля до 2 мая). Об этом 24 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Larry Johnson Катар

По данным журналистов, льготы в стране распространяются на 800 товаров по сравнению с 650 в прошлом году.

В перечень уцененных потребительских товаров входят мука, сахар, рис, макаронные изделия, курица, масло, молоко, молочные продукты, а также непродовольственные товары, такие как папиросная бумага, все виды моющих средств, стиральных порошков и другое.

«Эта ежегодная инициатива проводится в рамках обеспечения удовлетворения потребностей граждан в потребительских товарах по сниженным ценам в течение месяца Рамадан, поскольку расходы на приобретение продуктов питания выросли», — заявили в правительстве Катара.