Стерлитамак, Башкирия, 24 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Несмотря на антироссийские санкции, офтальмологический центр «Оптимед» в Стерлитамаке продолжит свою работу. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) איתן טל Контактные линзы

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Офтальмологический центр производит контактные линзы, растворы к ним и оборудование для микрохирургии глаз, и уже сейчас медиками используется практически 80% отечественных материалов.

При этом офтальмологи считают, что в случае необходимости производство на 100% перейдет на российские материалы без потери качества.

Также заведующая отделом оптической продукции Оксана Ахметгареева указала на то, что у России нет конкурентов в изготовлении микрохирургического оборудования, и даже хрусталики для глаз выпускаются в нашей стране.

Продукцию стерлитамакского офтальмологического центра используют в своей работе не только офтальмологи по всей России, но и зарубежные коллеги. Это уникальное производство, единственное в нашей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые беспилотные таксе будут запущены в Москве Минэкономразвития РФ и компанией «Яндекс».