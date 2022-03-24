Москва, , 13:19 — REGNUM Увольнение Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента России по связям с международными организациями привлекло много внимания, хотя большого значения в этом нет. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 24 марта журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам представителя Кремля, президент Владимир Путин вряд ли как-то отреагировал на уход Чубайса. Чубайс не получал зарплату, а трудился на общественных началах.

«Уволился и уволился», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сказал, что не знает подробностей увольнения Чубайса. Люди, которых назначает президент, пишут заявление об уходе на имя главы государства.

Песков добавил, что не понимает, почему этому событию уделяется столько времени. Администрация президента — живой механизм, ежедневно кто-то приходит, а кто-то уходит.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Чубайс покинул должность помощника президента и вместе с супругой уехал за пределы России.

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