Пермь, 24 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Пермском крае эпидемическая ситуация по инфекциям, передающимися клещами, остаётся напряженной. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Клещ

В 2021 году заболеваемость в регионе превысила показатели России по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу в 1,8 раза. Специалисты отмечают, что риск заражения клещевым энцефалитом приходится на май-июнь, но профилактические мероприятия необходимо начинать уже в марте.

Случаи заболевания клещевым энцефалитом регистрируются во всех муниципальных образованиях Прикамья. Территориями с наиболее высоким рисков являются Березники, Пермский муниципальный район, Соликамский городской округ, а такжеКраснокамский, Лысьвенский, Верещагинский, Красновишерский, Суксунский, Гайнский городские округа, Карагайский и Кудымкарский муниципальные округа.

В 2021 году от клещей потсрадали более 17 тысяч пермяков, что на 9% больше среднемноголетнего уровня (16 079 случаев), а также больше, чем в 2020 году, на 20%. В большинстве случаев клещи атаковали людей на дачных участках (46%), на загородных местах отдыха горожан (22%). В 17% случаев заражение инфекциями, передающимися от клещей, происходило на территории города и лишь в 10% случаев — в сельской местности.