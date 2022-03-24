Брюссель, 24 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Лидеры стран, входящих в НАТО, рассмотрят возможность ужесточения антироссийских санкций в связи с продолжающейся спецоперацией Москвы на Украине. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 24 марта по прибытии на саммит Североатлантического альянса в Брюсселе.

Conservatives.com Борис Джонсон

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Он отметил, что странам НАТО сейчас нужно «совместно рассмотреть» обстановку на Украине и изучить, что ещё можно предпринять для усиления экономического давления на Россию.

«И этим мы займемся», — сказал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон предложил направить санкции против золотого резерва России.

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