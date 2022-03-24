Чебоксары, 24 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В сложившейся геополитической обстановке в России «как никогда важна консолидация всех сил». Сегодня требуется «от каждого из нас осознания» «значимости уверенных действий руководства страны, направленные на защиту людей всех без исключения национальностей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 24 марта спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»), открывая очередную сессию.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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Председатель чувашского парламента перед принятием совместного заявления о поддержке действий президента России Владимира Путина, подчеркнул, что военная операция «по демилитаризации и искоренению режима радикальных националистов на Украине требует не только мужества людей в погонах, но и сплочённости всего общества».

«Во все времена именно это помогало нашей Родине выстоять вопреки тяжёлым испытаниям. Благодаря единству и взаимной выручке достигались успехи и на ратном поле, и в мирном труде. Руководители фракций всех политических партий, представленных в Государственном совете Чувашской Республики, ещё 5 марта подписали совместное заявление о всеобщем одобрении решений президента о проведении специальной операции. По предложению президиума Госсовета данный документ сегодня [24 марта] вынесен на рассмотрение всего депутатского корпуса», — сказал Леонид Черкесов.

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Спикер подчеркнул, что «в сложившейся геополитической обстановке как никогда важна консолидация всех сил» и напомнил, что ранее с аналогичным обращением выступили руководители национально-культурных объединений Чувашии:

«Современные реалии требуют от каждого из нас осознания важности патриотизма и значимости уверенных действий руководства страны, направленные на защиту людей всех без исключения национальностей».

Леонид Черкесов от имени депутатского корпуса отметил также, что парламентарии «принимают активное участие» в оказании гуманитарной помощи гражданам ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 и 18 марта из Чувашии ушли фуры с гуманитарной помощью гражданам Донбасса.