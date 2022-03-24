София, 24 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Министерство электронного управления (МЭУ) Болгарии объявило о намерении провести масштабную замену программного обеспечения в компьютерах болгарских правительственных структур, исключив возможность использования соответствующего российского продукта. Об этом 24 марта сообщает БНР.

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По предварительным данным, в ближайшее время в офисах Совета министров, а также десятков ведомств по всей стране будут отключены некоторые российские антивирусные программы. При этом в Софии утверждают, что новая практика не связана с какими-либо санкциями в отношении Российской Федерации.

«Мы заинтересованы в полном обновлении своей технической базы в этой сфере, — отметил глава МЭУ Божидар Божанов. — Некоторые российские компьютерные продукты для нас устарели».

Напомним, ранее в правительстве Болгарии заявляли о нескольких кибератаках, осуществленных на болгарские правительственные серверы.