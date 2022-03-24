Ташкент, 24 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) передало министерству здравоохранения Узбекистана 16 диагностических аппаратов по профилактике туберкулеза на безвозмездной основе. Об этом сообщается в поступившем в ИА REGNUM 24 марта сообщении USAID.

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Агенство также организовало выставки детских рисунков и провело благотворительные концерты в городах Джизак, Гулистан и Фергана с целью повышения осведомлённости населения о туберкулезе.

«За последние годы система здравоохранения Узбекистана добилась заметных результатов в борьбе с туберкулёзом и в просвещении населения по вопросам туберкулёза», — сказал в ходе церемонии передачи медоборудования посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

Однако, по его словам, система по-прежнему сталкивается с рядом проблем, в том числе с распространением лекарственно-устойчивых форм заболевания.

«Работая вместе, мы можем продолжать наши усилия по осуществлению изменений, которые спасут жизни и сохранят здоровье семей в Узбекистане, в регионе и во всем мире», — сказал дипломат.

«Разрешите поблагодарить вас за ваше сотрудничество и вашу приверженность достижению нашей общей цели: ликвидации туберкулеза в Узбекистане», — добавил Розенблюм.

Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта в целях повышения осведомлённости населения о разрушительном влиянии туберкулёза на здоровье и социально-экономическую жизнь стран. Эта болезнь ежедневно уносит более 4000 жизней во всем мире.