Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Ленинградской области объем производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2021 году составил 322,9 млрд рублей. Об этом 24 марта на заседании правительства региона сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Коровы на ферме

В настоящий момент в регионе в этой сфере работает 611 крупных и средних предприятий, 23 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 3101 фермер и индивидуальный предприниматель, 268 421 личное подсобное хозяйство населения, 3468 садоводческих некоммерческих товариществ.

«2021 год выдался непростым, хозяйственную деятельность пришлось вести в условиях пандемии и засушливого лета. Несмотря на тяжелые условия, региональное АПК смог добиться роста объемов производства валовой продукции до 322,9 млн рублей, что плюс 46,1 млрд рублей к 2020 году», — сказал чиновник, уточнив, что общее финансирование агропромышленного комплекса Ленобласти в прошлом году составило 7,6 млрд рублей.

По итогам 2021 года Ленобласть остаётся лидером среди регионов России по производству яйца. Также регион занимает второе место по молочной продуктивности коров и по поголовью птицы, а также пятое место по производству мяса птицы.

«К сожалению, предприятия не смогли достигнуть плановых показателей по причине временного закрытия Россельхознадзором границы для ввоза из Европы племенного яйца для птицефабрик. Это негативным образом отразилось на производственных показателях птицефабрик «Северная» и «Русско-Высоцкая». По итогам две птицефабрики не добрали 18,5 тыс. тонн мяса», — отметил Олег Малащенко.

В 2021 году в Ленобласти было собрано зерновых культур — 140 тыс. га (87,1% к уровню 2021 года), картофеля — 165,3 тыс. тонн (88,3%), овощей — 176,6 тыс. тонн (96,7%), рапса — 7,9 тыс. тонн (113%). Заготовлено 366 тыс. тонн кормовых единиц кормов.

Произведено молока — 649,6 тыс. тонн (98,7%), мяса — 362,5 тыс. тонн (96,8%), яиц — 3,48 млрд штук (108,7%). Молочная продуктивность коров составила 9,3 тыс. кг (98,6%). Также в Ленобласти в 2021 году было добыто 22,2 тыс. тонны рыбы (89,2%). Выращено рыбы — 12,6 тыс. тонн (103%), выпущено рыбной продукции — 62,9 тыс. тонн (98%).

«Причинами снижения валового сбора зерновых культур, картофеля, овощей, молока и мяса, вылова рыбы являются сложившиеся в 2021 году климатические условия — аномальная жара в июне-июле 2021 года», — отметил Малащенко.

Объем экспорта продукции АПК Ленобласти в 2021 году составил 433,4 млн долларов, что составило 109% от уровня 2020 года.