Петрозаводск, , 13:42 — REGNUM В Республике Карелия открыли благотворительный счет для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Военнослужащие Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Многие жители Карелии в нынешней ситуации не хотят оставаться в стороне и готовы помогать семьям военнослужащих. Глава республики предложил открыть специальный благотворительный счет», — пояснили в пресс-службе, добавив, что предложение реализовал фонд «Живой город».

Собранные средства пойдут на оказание медицинской, социальной, материальной поддержки военнослужащим и их близким, в том числе и родным погибших воинов. Перевести средства можно с помощью QR-кода или по реквизитам.

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