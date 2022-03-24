Москва, 24 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Инициативу о запрете работать в такси водителям с правами, выданными за рубежом, поддерживают 72% жителей России. Против запрета выступают только 8%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Олег Кугаев Таксист

Основной аргумент противников работы таксистов с зарубежными правами — многочисленные случаи аварий с участием такси и небезопасным стилем вождения многих приезжих водителей.

Предполагается, что таксисты должны сдавать российские экзамены в ГИБДД, прежде чем садиться за руль. Больше всего за данную инициативу выступают граждане с доходом от 80 тыс. руб. (79%). Также поддерживают введения экзаменов для таксистов-мигрантов чаще мужчины, чем женщины — 76% против 68%.

Опрос проведён 22—23 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 375 населенных пунктах.

Как сообщает ИА REGNUM, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить работать в такси водителям с правами, выданными за рубежом.

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