Ярославль, 24 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Ярославля частично удовлетворил иск прокуратуры к бывшему директору МУП «Спецавтохозяйство» Евгению Горюшину о погашении ущерба по уголовному делу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Техника МУП Спецавтохозяйство

В 2019 году бывший руководитель ярославского МУП «Спецавтохозяйство» Евгений Горюшин был освобождён от уголовной ответственности за сокрытие денежных средств предприятия от налоговых органов. Такое решение вынес Красноперекопский районный суд города Ярославля на основании истечения срока давности. Речь шла о сокрытии суммы в 5,3 миллиона рублей. По данным следствия, в 2016—2017 годах МУП «Спецавтохозяйство» имело существенную задолженность по уплате налогов и сборов, в отношении предприятия со стороны налоговиков была начата процедура принудительного взыскания недоимки. Евгений Горюшин, возглавляя МУП «Спецавтохозяйство», наладил схему расчетов контрагентов между собой, минуя расчетные счета предприятия.

Сразу после прекращения уголовного дела прокуратура решила взыскать 5,3 миллиона с бывшего директора. Соответствующий гражданский иск в ноябре 2019 года был подан в Дзержинский районный суд. Против удовлетворения иска Горюшин возражал.

«Пояснил, что вину в совершении преступления он не признает, если бы знал о том, что к нему будут предъявлены материальные требования, то не согласился на прекращение уголовного дела. Требуемые прокурором денежные средства были потрачены на осуществление деятельности МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». На момент его прихода на должность директора у данной организации уже были проблемы, к расчетному счету выставлены налоговые требования. Для бесперебойной работы коммунальной организации, вывозу мусора, обслуживанию дорог, было необходимо ежедневно заправлять транспорт, но оплату с расчетного счета произвести было невозможно. О сложившейся ситуации было известно руководству города», — приводит суд доводы экс-директора

В 2019 году суд прокуратуре отказал, указав, что идет процедура банкротства в отношении МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», и ущерб может быть возмещен за счет реализации имущества МУПа. Однако спустя два года прокуратура Красноперекопского района подала новый иск о взыскании все той же суммы в 5 миллионов 347 266 рублей. 10 марта 2022 года иск был частично удовлетворен, с Евгения Горюшина взыскан 1 миллион 698 028 рублей в счет возмещения ущерба. Решение Дзержинского районного суда в законную силу не вступило и, скорее всего, будет обжаловано.