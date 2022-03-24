Екатеринбург, 24 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов сдал единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой математике наравне с родителями выпускников. Об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Акцию традиционно проводят в преддверии основного периода ЕГЭ. Такое мероприятие дает возможность не только оценить знание по предмету, но и опробовать на себе процедуру проведения госэкзамена. По словам Юрия Биктуганова, акция позволяет своим примером показать, что ЕГЭ под силу каждому. Он также отметил, что уже в шестой раз принимает участие в подобном мероприятии.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2022 году стартует 26 мая и завершится 2 июля. Ожидается, что в Свердловской области госэкзамен сдадут более 19 тысяч участников.