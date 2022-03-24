Москва, 24 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко готов тренировать фигуристку Анастасию Шаботову, которая была исключена из состава сборной Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Mil.ru Евгений Плющенко

«С удовольствием бы взял эту девочку, чтобы она каталась за Россию. Русские своих не бросают», — сказал Плющенко.

Он добавил, что Шаботова сделала правильный выбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16-летнюю фигуристку исключили из сборной Украины за лайк под постом Плющенко.