Белград, 24 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 23 марта заявил, что не может прогнозировать результат переговоров вокруг импорта российской нефти для нужд «Нефтяной индустрии Сербии» после введения санкций Евросоюза против российских компаний.

FloKrass Порт. Дуррес. Албания

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По словам Вучича, в настоящее время неясно, сделает ли ЕС исключение для «Нефтяной индустрии Сербии», которая находится в собственности российской «Газпром нефть».

Президент Сербии отметил, что Белград с ближневосточными партнерами уже рассматривает возможности импорта нефти из этого региона. По его словам, нефть можно транспортировать в порт Драч (албанское название Дуррес — ИА REGNUM) в Албании и потом по железной дороге доставлять в Сербию.

«Проще всего транспортировать нефть в Драч. Сейчас мы анализируем, как организовать транспорт до Драча, если у нас бензовозы и как это можно сделать», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что ранее ЕС принял решение, на основании которого запрещается транспорт российской нефти через территорию ЕС для нужд нефтяных компаний, которые находятся в собственности российского «Газпрома» и действуют в третьих странах.