Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Американский актёр Алек Болдуин вновь приступит к работе на съёмочной площадке спустя пять месяцев после инцидента со стрельбой. Об этом 24 марта пишет Screen Rant.

Алек Болдуин Gage Skidmore

Ожидается, что актёр примет участие в съёмках двух итальянских рождественских фильмов. В рамках предстоящих проектов Болдуин вновь посотрудничает с режиссёром Франческо Синкуемани, с которым ранее работал над лентами «Андрон — Черный лабиринт» и The Christmas Witch.

Напомним, что 22 октября 2021 года Алек Болдуин в ходе съёмочного процесса вестерна Rust выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами вместо холостых. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс.

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