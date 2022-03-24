Абакан, 24 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Сотрудничество трёх сибирских регионов — Хакасии, Тувы и Красноярского края — положительно отразится на турпотоке в указанные регионы.

Страна-читалия.рф Хакасия

Как сообщили ИА REGNUM 24 марта в департаменте развития туризма министерства экономического развития Хакасии, с 2005 года регионы сотрудничают в области туризма. Маршрут «Большое Саянское кольцо» популярен у туристов и сейчас.

В настоящее время сотрудничество регионов продолжается под эгидой бренда «Енисейская Сибирь» в рамках реализации соглашения о взаимодействии. Сформированы межрегиональные туристские маршруты «Енисейская Сибирь», «Из Красноярска к центру Азии» и другие.

По словам министра экономического развития Хакасии Виктора Богушевича, большой популярностью в настоящее время пользуются межрегиональные туры «Саянская мозаика» (Красноярский край, Хакасия) и «Тува и горы» (Республика Хакасия, Республика Тува). В настоящее время регионы планируют создать межрегиональный туристский продукт для получения статуса национального туристского маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии ожидают наплыва туристов в этом туристическом сезоне.

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