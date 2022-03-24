Нью-Йорк, США, 24 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Постоянный представитель Индонезии при Организации Объединенных Наций (ООН) Диан Трианшах Джани заявил, что государство пригласило все страны-члены G20, включая Россию, сообщает CNN Indonesia.

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Заявление сделано на фоне призывов западных стран не приглашать президента России Владимира Путина на саммит G20 на Бали.

Саммит G20 планируется провести 16 ноября 2022 года.

«Председатель G20 обязан пригласить все страны-члены», — заявил Диан Трианшах Джани.

Ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявил, что Владимир Путин планирует посетить саммит G20, который пройдет на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева оценила позицию индонезийских граждан на фоне ситуации вокруг Украины.

Подробнее в материале: «У индонезийского народа нет ненависти к России» — посол