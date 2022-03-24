Волгоград, 24 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. К расширению производства и реализации проекта по созданию импортозамещающей продукции — нефтеполимерных смол (синтетической канифоли), приступило предприятие «РусХимПром», которое находится в Волгоградской области. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Химический комбинат

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Компанией было получено на указанные цели 162 млн рублей льготного займа от федерального Фонда развития промышленности (ФРП), которые были предоставлены, по данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, по флагманской программе ФРП «Проекты развития».

При этом общий бюджет проекта составляет порядка 522 млн рублей, а суммарный объём налоговых поступлений за время пользования займом составит свыше 715 млн рублей. Также при этом планируется создать 43 рабочих места.

В то же время, по информации компании, более половины отечественного рынка нефтеполимерных смол занимают импортные образцы. Синтетическая канифоль применяется при изготовлении клеев, краски, резиновых смесей, полимеров и электроизоляции, а расширение ее производства позволит снизить зависимость отечественных потребителей от зарубежных поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее создание производства генераторов жидкого льда для рыбной отрасли начала компания «Баренцкул» из Мурманска, являющаяся новым резидентом Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).