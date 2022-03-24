Пермь, 24 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Пермском крае за два месяца (январь-февраль) 2022 года строй ввели 337,5 тыс. кв. метров жилья. Это составляет 25% от объема, запланированного на весь 2022 год, сообщает краевой минстрой.

Оblstroy.volgograd.ru Строительство дома

Из общего введенного в эксплуатацию объема жилья в январе-феврале 229,4 тыс. квадратных метров приходится на индивидуальных застройщиков, которые строили дома за счет собственных и привлеченных средств. Этот показатель превышает прошлогодний в 2,6 раза.

Стоит отметить, в 2022 году регион планирует сдать 1,28 млн квадратных метров жилья в новостройках. «При расчетах мы ориентировались на результаты, достигнутые в прошлом году. Рассчитываем, что в этом году объемы будут сопоставимыми, несмотря на все сложности», — сказал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

Добавим, в 2021 году регион впервые в истории сдал 1,3 млн квадратных метров жилья и набраны высокие объемы строительства.

Ранее в Прикамье был создан оперативный штаб по отслеживанию цен на стройматериалы для незамедлительного реагирования на их изменения. Проводится ревизия проектно-сметной документации по социально значимым объектам на предмет выявления материалов, попавших под санкции, и их оперативной замены. Краевые власти считают, что «штабной» формат работы позволит чутко реагировать на потребности отрасли, а также идти на встречу застройщикам в сфере региональных и муниципальных компетенций.