Екатеринбург, 24 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга стал жертвой мошенников. Он отдал злоумышленникам 800 тыс. рублей под видом инвестиций в проекты «Газпрома». Об этом сообщили в городском УМВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Мужчина был уверен, что инвестирует 800 тысяч рублей в прибыльные проекты, но попался на уловки мошенников и перевел деньги им. Екатеринбуржец увидел заманчивую рекламу инвестиционной программы в одной из социальных сетей. Для регистрации мужчина указал свои личные данные. С ним связались аферисты и предложили внести деньги на брокерский счет.

Мужчину уверяли в том, что сумма прибыли растет и необходимо пополнить счет. В общей сложности мужчина перевел злоумышленникам около 800 тысяч рублей.

При попытке уральца обналичить внесенную сумму мошенники перестали выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.