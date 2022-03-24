Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Существующая нехватка льготных препаратов в аптеках Петербурга может быть преодолена уже на этой неделе в связи с подписанием соответствующих контрактов. В настоящий момент наблюдается дефицит четырех препаратов. Об этом 24 марта сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«Временно дефектурными (отсутствующими в аптеках — прим. ред.) позициями для льготных категорий граждан остаются «Метотрексат», Иммуноглобулин человека нормальный, Ботулинический токсин типа А и Левотироксин натрия. Все четыре позиции, которые я упоминал, в настоящее время находящиеся в дефектуре, мы рассчитываем, что в течение этой недели они будут поставлены, контракты на поставку уже подписаны», — заявил Лисовец.

Помимо этих препаратов, по словам жителей Петербурга, исчезли с прилавков аптек и другие, например, «Финлепсин». Глава комздрава заверил, что это препарат должен поступить в аптеки до 15 мая. Вместе с тем существует список взаимозаменяемых лекарств, переход на другой препарат нужно обсуждать с лечащим врачом.

Если лекарства не исчезают с прилавков, то появляется внушительная наценка. Напомним, что за три недели рост цен на жизненно необходимые препараты составил 2,7%, а на остальные — 11,7%. К тому же на фоне повышенного спроса на отдельные группы товаров, активизировались перекупщики, которые приобретают в аптеках и магазинах товары по одной цене, а продают по другой, значительно отличающейся от предыдущей.

«Ажиотажный спрос порождает желание у поставщиков получить дополнительные дивиденды, в виде дополнительных доходов. Сколь долго мы будем разметать упаковки туалетной бумаги, занимая ими багажники автомобилей, тем дольше будет сохраняться эта ситуация», — отметил Лисовец, приведя пример ажиотажного спроса.

В связи с этим глава комздрава призвал петербуржцев успокоиться. Жители города должны приобретать товары и лекарства по мере необходимости, а не создавая «бессмысленные запасы», ввиду того, что препараты имеют ограниченный срок годности.