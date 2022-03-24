Москва, 24 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России отменило плановые проверки малого и среднего бизнеса. Об этом 24 марта сообщили в пресс-центре МВД России.

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В пресс-центре рассказали, что МВД РФ отменяет все плановые проверки малого и среднего бизнеса. Исключением станут проверки, которые касаются вопросов безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут работать в России без оформления патентов.