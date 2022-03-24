Краснодар, 24 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Видеообращение со словами поддержки в адрес участников специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины записали казачата — учащиеся казачьих классов школы №77 посёлка Белозёрного имени «Святого Георгия».

Екатерина Булатова REGNUM Будущий казак

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«Дорогие солдаты Российской Армии, мы всей страной переживаем за вас! Вы — мужественные и сильные! Мы в вас верим! Спасибо, что защищаете наш мир. Желаем вам скорейшего успеха и возвращения домой», — говорят ребята.

Патриотическая акция #СвоихНеБросаем будет продолжена.

ИА REGNUM сообщало, что казаки Михайловского хуторского казачьего общества, воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Казачья слобода» присоединились к акции в поддержку Вооружённых Сил России и написали письма участникам специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.