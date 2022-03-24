Калуга, 24 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Калужской области объем продаж основных продуктов питания в марте по сравнению с февралем вырос в 1,5−2 раза. Об этом 24 марта заявил на заседании Законодательного собрания области министр конкурентной политики региона Николай Владимиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Продукты питания

С 16 по 23 марта в магазинах области увеличились суточные объемы продаж сахарного песка — с 29 до 55 тонн, макаронных изделий — с 20 до 28 тонн, муки — с 21 до 36, риса — с 8 до 13 тонн, круп — с 14 до 24 тонн. Одновременно цены на соль, муку, пшеничную крупу, макаронные изделия, рис выросли на 2−6%, а сахарный песок за это время подорожал на 10%. В настоящее время в сетевых магазинах цена на сахарный песок начинается от 55 рублей, в несетевых магазинах сахар продаётся по цене от 98 до 115 рублей за килограмм.

Николай Владимиров обратился к депутатам областного парламента с просьбой поработать с избирателями, чтобы снизить ажиотажный спрос на основные продукты питания и сахарный песок, в частности, так как сахар имеется в регионе в достаточном количестве.