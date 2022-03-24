* запрещённая в России организация

Ялта, Крым, 24 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Пять активистов ялтинской ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предстанут перед судом в Крыму, сообщили 24 марта в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обвиняемыми по делу проходят трое организаторов и двое активистов ячейки, им вменяют, в зависимости от роли каждого, статьи об организации деятельности экстремистской организации и о финансировании экстремистской деятельности.

В следственном ведомстве напомнили, что религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения, в том числе «Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Ялта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были запрещены и ликвидированы решением Верховного суда Российской Федерации. Однако в Ялте группа участников ячейки запрещённой организации продолжала деятельность. Так, на подконтрольное лицо был перерегистрирован земельный участок, на котором находилось место собраний членов ячейки. Сторонники секты в частных домовладениях организовывали собрания, лекции, собирались пожертвования для обеспечения деятельности экстремистской ячейки.

В марте 2021 года деятельность членов секты была пресечена. Один из организаторов пытался покинуть Россию, его задержали в Белгородской области.

В рамках уголовного дела было проведено более 13 экспертиз, опрошено более сотни человек.

«В совокупности следователем получены неопровержимые доказательства причастности указанных лиц к деятельности экстремистской организации и ее финансированию», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру, после подписания обвинительного заключения будет передано в суд.