Таллин, 24 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Министерство экономики Эстонии работает над планом, как сократить влияние сокращения товарооборота из России и Белоруссии на связанные с ним портыСилламяэ, Маарду и Палдиски.

Guillaume Speurt Порт Мууга. Эстония

Об этом сообщил новостной портал гостелерадио эстонии ERR.

Поддержка портам необходима еще и потому, что они являются влиятельными региональными самообразованиями и крупными работодателями. В чем конкретно она будет заключаться, в сообщении не уточняется.

По словам заместителя канцлера по морскому хозяйству Минэкономики Каупо Ляэнеранда, на российский и белорусский транзит приходится почти половина объемов товарооборота эстонских портов.

Пока товарооборот снизился незначительно, но, по словам Ляэнеранда, это влияние еще впереди. Больнее всего сокращение транзита ударит по Силламяэ. «Если учесть размеры города, сколько на территории порта расположено операторов, которые обеспечивают работой, то в случае Силламяэ это сотни человек», — спрогнозировал он массовые увольнения.

Ляэнеранд считает, что операторам и владельцам портов Эстонии следует думать о новых рынках и коммерческих направлениях.