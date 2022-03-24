Москва, 24 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Полностью задействовав свои новые экспортные терминалы, США смогут заметно потеснить российский импорт СПГ в ЕС, но никак не заместить поставки трубопроводного газа из РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал намерения президента США Джозефа Байдена объявить о «крупном плане по перенаправлению» сжиженного природного газа из США в Европу.

Wargaming.net Танкер СПГ

Как полагает Понкратов, в среднесрочной перспективе США не смогут полностью заместить поставки российского газа в ЕС поставками своего СПГ.

«Объем российского газа на европейском рынке — 205−212 млрд куб. м ежегодно, в т. ч. 185 млрд куб. м по трубопроводным маршрутам. Россия покрывает своими поставками 38% потребностей европейской экономики в газе, наша доля в импорте ЕС голубого топлива — 60%, — сказал Понкратов. — США поставили в Европу в 2021 году рекордный объем СПГ — 22,18 млрд куб. м на сумму 12,04 млрд евро. Средняя цена американского СПГ для европейского покупателя составила 546 долларов за 1 тыс. куб. м газа. Де-факто США уже являются крупнейшими поставщиками СПГ в страны Европы. По итогам 2021 года доля американского СПГ на европейском рынке составила 26%, Россия расположилась на третьем месте, поставив 20% потребленного Европой сжиженного природного газа».

Понкратов подчеркнул, что США фактически удвоили свои мощности по сжижению газа за 2016−2021 годы.

«В 2022 году планируется ввод в промышленную эксплуатацию еще двух масштабных проектов — шестой линии СПГ-завода Sabine Pass LNG и СПГ-завода Calcasieu Pass LNG. В итоге экспортные мощности США в годовом исчислении возрастут с 59,6 млрд куб. м в 2021 году до 70 млрд куб. м в 2022 году и до 73,6 млрд куб. м к концу 2023 года, — сказал Понкратов. — Однако надо учитывать, что значительная часть американского СПГ законтрактована по средне‑ и долгосрочным контрактам азиатскими странами. И при полном задействовании своих новых экспортных терминалов США смогут заметно потеснить российский импорт СПГ в Европу, но никак не заместить поставки российского трубопроводного газа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов заявил, что в коллективном разуме ЕС должен победить здоровый прагматизм, а не внутриблоковое мышление.