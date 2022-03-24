Сеул, 24 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 24 марта с послом Израиля в Сеуле Акивой Тором, с которым обсудил ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что представители двух стран подписали соглашение о свободной торговле в 2021 году, а на прошлой неделе израильская сторона ратифицировал его.

В ходе встречи посол передал Юн Сок Ёлю поздравительное письмо от президента Израиля Ицхака Герцога, в котором тот выразил надежду на углубление двусторонних отношений во всех областях.

Тор акцентировал внимание на том, что глава Израиля с нетерпением ждет визита избранного президента в Иерусалим. В свою очередь, Юн Сок Ёль обещал посетить Израиль как можно скорее.