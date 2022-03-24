* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 24 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Государственный департамент США выступил с заявлением в ответ на приостановку открытия средних школ для девочек в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Turaneli.tv Госдеп США

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Госдепартамент заявил, что Соединённые Штаты отвергают оправдания радикалов по поводу закрытия школ для девочек, добавляя, что это решение «наносит ущерб стремлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) улучшить отношения с международным сообществом».

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали вновь открыть школы для девочек, они нарушили свое обещание в последнюю минуту. Министерство образования объявило 23 марта, что оно приостановило открытие школ для девочек по приказу лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до тех пор, пока не будет разработан дизайн школьной формы «в соответствии с афганским законодательством, обычаями и культурой».

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Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг оправдания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Если решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыть школы для девочек старше шестого класса не будет отменено, улучшение отношений с мировым сообществом будет подорвано».

Он добавил, что Соединённые Штаты поддерживают афганских девочек и их семьи и рассматривают образование как способ полностью раскрыть потенциал афганского общества.

После решения руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не открывать средние школы для девочек задача движения по международному признанию усложнилась. Одним из главных условий признания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международным сообществом является право женщин на труд и образованию, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не проявили гибкости в этом вопросе.