Ростов-на-Дону, 24 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела о мелком взяточничестве (60 эпизодов) и служебном подлоге (59 эпизодов), фигурантом которого стал бывший сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД управления МВД России по Ростову-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Полиция

Следователи полагают, что обвиняемый в период с апреля 2020 года по январь 2021 года получал от водителей-нарушителей Правил дорожного движения деньги за непривлечение их к административной ответственности. Полицейский в обмен на деньги вносил фиктивные данные в официальные документы. Общая сумма взяток превысила 65 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд.