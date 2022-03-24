Владикавказ, 24 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Цены на продукты питания и другие товары первой необходимости должны оставаться на прежнем уровне. Власти Северной Осетии не допустят необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. Об этом было сказано в ходе со встречи главы РСО-Алании Сергея Меняйло с представителями торговых компаний, состоявшейся 23 марта.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

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Меняйло призвал их войти в положение жителей республики и напомнил предпринимателям о необходимости соблюдать условия соглашения об установлении нулевой наценки на социально значимые продукты питания. Он также пообещал лично следить за ситуацией с ценами и принять меры к недобросовестным бизнесменам.

«Лично буду следить за результатами контрольно-надзорных мероприятий. Особо подчеркну — к недобросовестным организациям будут применены соответствующие меры. Важно ограничить наценки на социальные товары и не допустить дефицита», — заявил Сергей Меняйло.

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