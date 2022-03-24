Уфа, 24 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Помидоры, лук репчатый и сахар больше всего подорожали за неделю в Башкирии. Об этом 24 март сообщает пресс-служба Башстата.

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Так, согласно данным на 18 марта 2022 года, в Башкирии за неделю на 10% подорожали помидоры, лук репчатый и сахар. Бананы поднялись в цене на 8,1%, на 6% подорожали чай черный байховый, капуста белокочанная и рис шлифованный. Свекла и маргарин стали дороже на 5%. Цена на соль поваренную пищевую увеличилась на 4,7%.

Отмечается, что в Башкирии зафиксировали снижение цены на огурцы свежие (минус 7,4%), также незначительно подешевела вареная и полукопченая колбасы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что запасы продовольствия на складах в Башкирии имеются в достаточном количестве.