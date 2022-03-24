Мурманск, 24 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Создание производства генераторов жидкого льда для рыбной отрасли начала компания «Баренцкул» из Мурманска, являющаяся новым резидентом Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Рыба

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Уточняется, что по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в этот проект будет вложено 44,6 млн рублей.

При этом компания планирует создать высокотехнологичные отечественные устройства, которые в условиях антироссийских санкций помогут рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям заменить импортные, а также будут успешно конкурировать на международном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новое производство полиэтиленовых труб для газопроводов открылось в городе Боровичи Новгородской области.