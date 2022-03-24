Улан-Удэ, , 12:33 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в целой серии угонов автомобилей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, подсудимый угонял машины без цели хищении.

Угон Цитата из к/ф «Угнать за 60 секунд». Реж. Доминик Сена. 2000. США

Мужчина ранее не раз привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. В том числе он имел непогашенную судимость за совершение 11 эпизодов угона автотранспорта.

В связи с этим ранее Октябрский районный суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно. Однако прокуратура не согласился с вердиктом, посчитав его слишком мягким с учётом личности преступника.

«Апелляционным определением Верховного суда республики представление прокурора признано обоснованным, осужденному определено лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в надзорном ведомстве.