Донецк, , 12:33 — REGNUM Восемь снарядов выпустили украинские военные по Петровскому району Донецка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел Mil.gov.ua

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В 12:07 совершён обстрел с украинских позиций в населённом пункте Георгиевка Петровского района Донецка. Выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли Макеевку и Ясиноватую.