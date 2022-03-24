Джакарта, 24 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Десять пассажиров затонувшего корабля в Восточном Сераме (Индонезия) спаслись, еще два человека числятся пропавшими без вести, сообщает CNN Indonesia.

34.mchs.gov.ru На месте кораблекрушения

Четыре человека были найдены на острове Теор, а еще пять — на острове Бам. Таким образом, десять человек спаслись. Еще двоих пассажиров разыскивают спасатели и местные жители.

Быстроходный катер с 12 пассажирами затонул 23 марта 2022 года. Сообщается, что катер не справился с высокими волнами.

Как передавало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Аниес Басведан встретился с министром национального развития Сингапура.